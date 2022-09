RESTOTIP • Pont 18 in Oudenaarde: klassiekers met zorg geserveerd

OUDENAARDE “Demonen nemen onze aarde over”: vandalen bekladden Sint-Walburga­kerk in Oudenaarde met slogans over zondaars en duivels

Christus is niet voor onze zonden gestorven, maar vermoord wegens onze zonden. Dat is, vrij vertaald, één van de ‘boodschappen’ die vandalen — in het Engels — achterlieten op de Sint-Walburgakerk in Oudenaarde. Het hoeft geen betoog dat kerk en stad verontwaardigd zijn, maar het opkuiswerk dreigt ook nog eens niet eenvoudig te worden. “Dit is een oud gebouw. Je kan niet om het even wat gebruiken om de stenen te poetsen.”

