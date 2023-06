RESTOTIP. Moriaanshoofd Mullem

Twintiger die wielertoe­rist doodreed, is onder voorwaar­den vrijgela­ten

De 25-jarige man die vorige maand onder invloed van alcohol in Leupegem de Merelbeekse wielertoerist Johan Vergaert (53) heeft doodgereden, hoeft in afwachting van zijn proces niet langer in voorhechtenis te blijven. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde vrijdag beslist.