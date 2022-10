Restotip • Een nieuwe wind waait door de keuken van Bistro ‘t Veer in Melden

Outer RESTOTIP. Restaurant Oltra combineert verfijnde gerechtjes met een gezellig rustiek kader

Restaurant Oltra opende begin september de deuren in het pand van het vroegere restaurant ‘De Tafel Van 2' in Outer. Chef-kok Jonathan De Geyseleer werkte voorheen al in verschillende restaurants en dat merk je aan wat hij allemaal op de borden tovert in zijn eerste eigen restaurant.

21 oktober