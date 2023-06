RESTOTIP. De Moart, waar foodtruck ME Carte Blanche de culinaire meerwaarde brengt

Wat te doen in de Vlaamse Ardennen en de Dender­streek dit weekend: van tuinbezoek in Erpe-Mere tot de zomerjaar­markt in Sint-Lie­vens-Hou­tem

Nog geen plannen voor dit weekend en zin om daar verandering in te brengen? Met onze tips kan jouw weekend alvast niet meer stuk. Wordt het genieten van de vele activiteiten op de zomerjaarmarkt, genieten van muziek op een familiefestival of breng je liever een bezoekje aaneen mooie tuin? Dit zijn onze vijf tips voor het weekend in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek.