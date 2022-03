Restauranthouder plaatst zelf groot bord om hardrijders op betere ideeën te brengen

De Passionistenstraat verbindt de Kasteelstraat in in Lozer met de Deinsesteenweg in Kruishoutem. “De straat krijgt heel wat sluipverkeer te verwerken. Dat is nog erger geworden door werkzaamheden in de centrum van Kruishoutem en aan de Nazarethsesteenweg. Vijftig kilometer per uur is hier de snelheidslimiet. Maar daar gaan veel chauffeurs nog fors over. Zelfs de twee verkeersdrempels die de gemeente hier heeft aangelegd, volstaan voor sommigen nog niet. Maar wij willen niet wachten tot hier iemand wordt aangereden”, bedenkt Lander.