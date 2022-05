Regenboogstad Oudenaarde moedigt iedereen aan om zichzelf te zijn

Paars is deze week de belangrijkste kleur. Niet toevallig roept de jeugdorganisatie Wel Jong ook Oudenaardse scholen op om zoveel mogelijk die kleur te dragen. “Paars symboliseert die de kracht en moed die je nodig hebt om op te komen voor jezelf. Ook in Oudenaarde moet je kunnen zijn wie je bent”, zegt schepen van Sociaal Beleid en Gelijke Kansen Mathieu Mas (CD&V).

Om het thema seksuele diversiteit bespreekbaar te maken, focust stad Oudenaarde zich in eerste instantie op scholen én op de eigen werkvloer. “Onze jeugddienst voorziet onder meer een laagdrempelige bevraging bij leerlingen, een scholencharter en vormingen. In het najaar volgen praatcafés om mensen rond het thema samen te brengen”, vertelt schepen van Jeugd Julie Dossche (Open Vld). “Boven alles willen we jongeren aanmoedigen om zich te outen. Dat je er niet alleen voor staat, zal blijken uit getuigenissen van leeftijdsgenoten die dit proces al doormaakten. Via onze communicatiekanalen zullen we elke maand een verhaal uitlichten en zo het thema onder de aandacht houden”, voorziet de schepen.