REEKS. Levende legendes in Vlaanderen: De krokodil in de betonnen kapel van Kerselare die al veel pelgrims de nodige schrik bezorgde

KerselareIn de Onze-Lieve-Vrouw van Kerselarekapel in Edelare hangen en staan er niet alleen heiligenbeelden, maar bevindt zich merkwaardig genoeg ook een krokodil. “Het is een replica, maar ooit hing er wel een écht opgezet beest in de kapel van Kerselare”, zegt Marc Van der Donckt, de verantwoordelijke voor het bedevaartsoord. Het verhaal achter de krokodil blijkt een eeuwenoude legende. En waar is het oorspronkelijke reptiel naartoe? Lees meer over levende legendes uit Vlaanderen in ons dossier.