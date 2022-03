Recrean skippers stunten op Oost-Vlaams kampioenschap rope skipping: drie teams provinciaal kampioen

Mixed en jongens

In de categorie mixed en jongens brak het jongensteam met Kasper De Bruyn, Jelle Desmet, Lode D’Hollander en Matthias Hiele vier speedrecords en werd het na een sterke wedstrijd provinciaal kampioen. Het mixed team met Jens Ockerman, Joyce De Temmerman, Kobe Caryn en Laurena Van Leeuwen brak het Belgisch record voor de double dutch speed sprint en double unders. Ook zij mochten na een heel spannende wedstrijd met knappe freestyles het goud in ontvangst nemen. Beide teams selecteerden zich ook voor het Belgisch kampioenschap én voor het Europees kampioenschap deze zomer in Slovakije. Het mixed team van Elias Lammens, Femke De Jonge, Eva Van Rysseghem en Louise Declercq presteerde sterk in het onderdeel speed, maar had wat pech bij de freestyles. Het team behaalde toch nog een mooie negende plaats.