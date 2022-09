Raadslid slaat alarm: “Meer actie nodig tegen stijgend drugsgebruik in Oudenaarde”

Oudenaarde Bouw van vakantie­park Roompot liep al anderhalf jaar vertraging op: “Maar we hebben het nog niet opgegeven”

Komt er toch nog schot in het dossier voor de bouw van een vakantiepark op de Donk in Oudenaarde? Sommige Oudenaardse politici twijfelen of Roompot zijn plannen nog wel doorzet. “Dat doen we heus wel”, verzekert de Nederlandse vakantieaanbieder, die intussen wel al anderhalf jaar vertraging heeft opgelopen.

27 september