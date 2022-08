Raadslid André Van Steenbrugge herhaalt besparingsvoorstel op nachtelijke elektriciteit: “Gaan we echt wachten tot het ons wordt opgelegd?”

De energiecrisis grijpt verder om zich heen en stilaan vreest men internationaal voor een toenemende schaarste in de maanden die komen. In onze buurlanden worden stilaan maatregelen in het vooruitzicht gesteld of zijn die al genomen. André Van Steenbrugge (Vooruit) is bezorgd over waar dit gaat eindigen en wil concrete actie zien, ook van het lokaal bestuur: “In 2015 formuleerde ik een voorstel binnen de gemeenteraad om te besparen op de nachtelijke verlichting van stadsgebouwen zoals het stadhuis, maar ook van winkels, etalages en dergelijke. Die uitgaven waren immers zinloos want niemand gaat shoppen na 21 uur. Men maakte zich daar toen in bepaalde kringen zeer vrolijk over, alsof ik over een universum sprak dat enkel in sciencefiction-verhalen voorkwam. Zelfs toen in een recenter verleden een reële black-out dreigde, vond men het nog te belachelijk voor woorden om dergelijke maatregelen zelfs nog maar te overdenken. Vandaag staan we voor een heel andere realiteit. In Frankrijk riskeer je bijvoorbeeld fikse boetes tot 750 euro als je de deuren van de winkels open laat staan terwijl de airconditioning draait.”