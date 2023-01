Prijzen voor huizen in Oudenaarde worden duurder, appartementen worden goedkoper

Oudenaarde OCMW-raad in spoedverga­de­ring bijeen over malaise in het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde: “We willen over dit dispuut alle betrokke­nen horen”

De Oudenaardse OCMW-raad komt in spoedzitting bijeen om de malaise in het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde te bespreken. De vraag voor zo’n spoedoverleg kwam vrijdag van oppositiepartij Groen en kreeg tijdens het weekend de steun van alle politieke fracties. N-VA wil dat de afgetreden voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V) zich ook helemaal terugtrekt uit de raad van bestuur. Een opvolger staat al klaar om het voorzitterschap over te nemen.

15 januari