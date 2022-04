Politie waarschuwt: vanaf zaterdag boetes voor overtreders van nieuwe verkeersregels in Bevere

Oudenaarde Buurtinfor­ma­tie­net­wer­ken misnoegd: “Als de politie ons geen informatie doorgeeft, kunnen we er maar beter mee stoppen”

Frustraties lijken zich op te stapelen bij de coördinatoren van de zogenaamde Buurtinformatienetwerken (BIN’s) in Oudenaarde. “We krijgen van de politie te weinig info doorgespeeld”, zegt Peter Bekaert, hoofdcoördinator van de BIN’s. “Als het niet verbetert, kunnen we maar beter stoppen en bieden we ons ontslag aan”, liet hij de politie al weten.

