Politie Vlaamse Ardennen weegt campers en caravans: “Gewicht belangrijk voor stabiliteit en remvermogen”

Hoeveel kilo aan lading of bagage mag een caravan of camper eigenlijk vervoeren? En hoe verdeel je het gewicht over mijn voertuig? Dat zijn wel cruciale vragen om veilig op reis te vertrekken. Het gewicht kan de rijstabiliteit en het remvermogen van een camper en caravan verslechteren.

Bovendien is overladen strafbaar. Onder het motto “Weet wat je weegt” organiseert de politie van de zone Vlaamse Ardennen daarom een infodag met weging en een volledige check-up. De infodag vindt plaats op zaterdag 14 mei van 8.30 tot 16 uur op de openbare parking Minderbroedersplein voor het politiecommissariaat in Oudenaarde.