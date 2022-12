Politie Vlaamse Ardennen neemt niet deel aan “boeteloze maand”

Overtredingen niet negeren

Maar lang niet overal zullen politieagenten die oproep volgen. Joost Duhamel, hoofd van de politiezone Vlaamse Ardennen, zegt dat er in Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem geen sprake is van het negeren van verkeersovertredingen.

“Die oproep komt van de vakbonden. Als zonechef ga ik mijn personeel zeker niet vragen om die te volgen. Onze BOB-campagne en snelheidscontroles gaan gewoon door. Overtreders moeten er niet op rekenen, dat agenten dat zullen zeggen: we laten die boete niet vallen. Agenten beschikken wel over een zogenaamde discretionaire bevoegdheid: ze hebben de mogelijkheid om beslissingen te nemen op basis van hun eigen oordeel. Het zou kunnen dat een agent individueel beslist om voor een bepaalde overtreding geen proces-verbaal op te maken, al dan niet op basis van die oproep van de vakbonden. Maar een algemene regel is het in onze politiezone zeker niet”, benadrukt Duhamel.