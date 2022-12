Politie roept op tot waakzaamheid na “verschillende inbraken” in het centrum van Oudenaarde

Kruisem Wie zijn de verdienste­lij­ke sportfigu­ren en sportvere­ni­gin­gen van het jaar?

De sportraad gaat in samenwerking met het gemeentebestuur en de sportdienst op zoek naar de strafste sporters van het afgelopen jaar. Wie heeft individueel of in teamverband een bijzondere prestatie neergezet?

5 december