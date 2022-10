Politie betrapt 224 snelheidsovertreders tijdens flitsmarathon

Oudenaarde Gevangenis van Oudenaarde bestaat 100 jaar en dat wordt gevierd: expo combineert geschiede­nis met verhalen en kunst van gedetineer­den

In het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal in Oudenaarde opent op zaterdag 15 oktober de tentoonstelling ‘Van kerker tot huis, 100 jaar gevangenis in Oudenaarde’. “De expo is een mix van kunst en geschiedenis die het verleden, het heden en de toekomst van de gevangenis belicht”, vertelt schepen van Cultuur Stefaan Vercamer.

