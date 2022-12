Politie betrapt 21 fietsers zonder verlichting: “Jongste overtreders moeten naar verkeersklas komen”

De donkere maanden zijn ingezet en dan is het belangrijk dat voetgangers, fietsers gebruikers van steps opvallen in het verkeer en goed zichtbaar zijn.

Nadat agenten van de politiezone Vlaamse Ardennen eerder al controles hadden gedaan waarbij overtreders weg kwamen met een waarschuwing, was er donderdagochtend een repressieve actie op ondermeer het Tacambaroplein in het bijzijn van burgemeester Marnic De Meulemeeser en aan Diependaele (fietsoversteek kerk Leupegem/Spei) in Oudenaarde. Daarnaast waren ook mobiele ploegen op pad om controles uit te voeren.

Wie helemaal in orde was met de fietsverlichting, kreeg als klein presentje een fluorescerend bandje. Overtreders gingen op de bon.