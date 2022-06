Politie beboet 18 chauffeurs die te veel gedronken hebben

HOREBEKE/VLAAMSE ARDENNEN Kunstenaar Johan Tahon wil Van Gogh-jaar organise­ren in Vlaamse Ardennen: “Dankzij dominee van bij ons ontwaakte de kunstenaar in hem”

Onder het motto ‘er zit een vuur in mij’, wil kunstenaar Johan Tahon uit Oudenaarde deze zomer een Van Gogh-jaar aftrappen in de Vlaamse Ardennen. En dat is niet toevallig. Het was namelijk in, jawel, Horebeke dat de schilder in Van Gogh ontkiemde nadat hij de raad van de plaatselijke dominee opvolgde. Tahon schuimt nu de omliggende gemeenten af op zoek naar steun en projecten rond kunst die dan weer, net zoals bij Van Gogh, een leidraad kunnen zijn om jongeren op weg te helpen.

