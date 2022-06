Planning lokt maakt storm van kritiek uit. “Maar we kúnnen in Oudenaardsestraat niet wachten tot Ronsesestraat vernieuwd is”

“Geen twee jaar wachten”

“Normaal stemmen we verschillende werven op elkaar af, maar hier is dat niet mogelijk”, zegt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen. De werkzaamheden in Opbrakel duren twee jaar. Het is niet verantwoord om de herstelling van het wegdek van de Oudenaardsestraat nog zo lang te stellen. Er is spoorvorming en dat maakt de weg bij regenval gevaarlijk. Auto’s en fietsen delen er het wegdek en dat wil zeggen dat zij door de spoorvorming van hun pad moeten afwijken. Dat schept risico’s en als wegbeheerder zijn wij verantwoordelijk als er wat gebeurt. Dat willen we dus voorkomen. We hebben dit overigens beslist in samenspraak met de politie en het gemeentebestuur van Brakel, zegt Schoenmaekers.