Pijnlijke naamsverwarring: kinderdagverblijf De Engeltjes krijgt haatmails na sluiting ’t (B)engeltje: “Verschrikkelijk, maar wij hebben hier niets mee te maken”

Tegelijkertijd runt Romina Vanden Heede in dezelfde gemeente een kinderdagverblijf, waarvan de naam snel verward kan worden met de in opspraak geraakte opvang. “Onze opvang heet De Engeltjes en wij hebben uiteraard niets te maken met wat er in ’t (B)engeltje is gebeurd. Maar veel mensen verwarren blijkbaar onze namen. Gevolg: sinds maandagavond krijg ik voortdurend haatmails. Mensen schrijven me dat ze kotsmisselijk worden over wat ze hebben gelezen, omdat ze dus denken dat het over ons gaat. We krijgen ook al slechte reviews. Het is verschrikkelijk om dit mee te maken”, getuigt Romina.