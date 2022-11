Peuters worden met hun hoofd in het toilet geduwd en moeten eten tot ze overgeven: Zorginspectie schrijft vernietigend verslag over 't (B)engeltje

oudenaarde Jägerbar Oudenaarde zwaait voor de vierde keer de deuren open: “De hype wordt alleen maar groter”

In de voormalige fabriekshal Santens in Oudenaarde zwaaien dit weekend de deuren van de Jägerbar weer open. “Het is voor de vierde keer dat we onze après-ski winterbar organiseren. Halve liters bier en luidkeels losgehen in een authentieke skihut: iedereen weet intussen waarover we het hebben”, bedenkt initiatiefnemer Simon Christiaens.

4 november