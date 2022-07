Personeel van Gevaco blaast 20 jaar na faillissement verzamelen in ’t Molenhuis: “De beste herinneringen aan een goeie werksfeer”

Een sociaal bloedbad was het toen eind september 2001het textielbedrijf Gevaco aan de Lindestraat in Oudenaarde failliet ging: 125 personeelsleden verloren hun job. “Het is niet prettig om daarop terug te blikken, maar wel bewaren wij de beste herinneringen aan de tijd dat wij bij Gevaco hebben gewerkt. De sfeer in het bedrijf was heel goed: er was collegialiteit en we werden door de directie met respect behandeld”, herinnert Anneke Van Daele zich.Daarom nam ze samen met Hilde Lodens, Annick Surdiacourt en Riquet Fieux het intitiatief om een reünie te organiseren. “In oktober vorig jaar zijn we begonnen met het zoeken van alle adressen. Dat is een hele klus geweest. Maar we zijn blij met het resultaat: we zijn vandaag met 67 collega’s bijeen om herinneringen en anekdotes op te halen”, prijst Anneke zich gelukkig.