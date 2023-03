Pendelbussen brengen toeschouwers gratis naar parcours van de Ronde

Tweakers Welke laptops kunnen pronken met de beste batterij? “De langste accuduur van maar liefst 19 uur en 21 minuten hebben we op dit toestel gemeten”

De bedenkers van de laptop hadden destijds een helder doel: computers makkelijk overal mee naartoe nemen. In bepaalde omstandigheden wil je zo’n ding dan ook gebruiken op plaatsen waar niet meteen een stopcontact in de buurt is. En dat liefst zo lang mogelijk. Laptopexpert Jelle Stuip van technologiesite Tweakers tipt daarom, binnen drie prijsklassen, de laptops met een langgerekt batterijleven.