Patser met glaasje op die door centrum van Oudenaarde raasde, is rijbewijs kwijt

Vlaamse Ardennen Vervuilen­de dieselwa­gens ook verbieden in de Vlaamse Ardennen? Inwoners van 15 steden en gemeenten mogen hun zeg doen.

Moeten ook steden in de Vlaamse Ardennen verouderde , vervuilende dieselwagens verbieden? Mogen er nog nieuwe autowegen komen? Deze en andere vragen over het samengaan van verkeer en milieu stelt de Vervoerregio Vlaamse Ardennen in een enquête in 15 gemeenten.

13 mei