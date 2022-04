Parochieploeg Nederename stuurt maar liefst 20 paletten hulpgoederen en voeding naar Oekraïense oorlogslachtoffers

Zo’n drietal weken terug kwam het parochieteam van Nederename het idee om iets te doen voor de vluchtelingen uit en in Oekraïne. Aarova, de Orde Sint Jan en de CM sloten zich meteen aan aan en zorgden voor logistiek en de nodige fondsen voor aankoop voeding. “De Koning Boudewijnstichting stelde via een spoedprocedure een rekeningnummer ter beschikking om geld te verzamelen, waarbij de schenkers een belastingvermindering kunnen krijgen”, vertelt Patrick Cnockaert namens de organisatie. Voor de verdeling ter plaatse zorgt de organisatie Flandria, de Poolse mutualiteit. Met haar vrijwilligers worden de hulpgoederen verdeeld aan de Oekraïense vluchtelingen in Polen.

20 paletten

In de voorbije weken brachten mensen massa’s kledij naar de kerk van Nederename, waar het parochieteam ze kledij sorteerde en klaar maakte voor transport.

“Alles samen gaat het om 15 paletten, goed voor 3.500 kg kledij. En dankzij de vele giften konden we ook nog eens 5 paletten havermoutvlokken, melkpoeder en suiker versturen samen goed voor ruim 100.000 gezonde en voedzame maaltijden. De hele lading is vanuit maatwerkbedrijf Aarova rechtstreeks naar Bydgosz in Polen vertrokken, waar het Oekraïense Consulaat gevestigd is. Daar zal de verdeling opgestart worden onder leiding van Dokter Ineza Sikorska (directeur Flandria ) en Jean-Pierre Descan (directuer Internationale Zaken CM-Nationaal). Dat een kleine parochie uit Nederename tot zoiets groots in staat was, had men bij de lancering van het idee niet durven denken”, besluit Patrick Cnockaert.