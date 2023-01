Pamperbank zamelt ongebruikte luiers in voor kwetsbare gezinnen: “5.000 luiers heb je nodig per kind”

Oudenaarde/Welden Guido looft fikse beloning uit voor gouden tip naar inbrekers: “Ik word kwaad van zo’n lui die hardwerken­de mensen bestelen. Ze hebben geluk dat ik niet thuis was”

Inbrekers zijn in Welden aan het werk geweest in de villa van Guido ‘Panthera’ Vanluchene, gekend van onder meer het aanpalende Amerikaanse restaurant Route 46. Opmerkelijk: het slachtoffer is zelf op reis en weet nog niet wat er is gestolen, maar looft alvast een fikse beloning uit voor de gouden tip naar de dader(s).

