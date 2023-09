Oudenaardse Belleman tweede op nationaal kampioenschap

Loui­se-Ma­rie Manor&Gardens is de blikvanger van Open Monumenten­dag in Maarkedal en Ronse

Op 10 september is het Open Monumentendag onder het thema Levend Erfgoed. Ronse en Maarkedal hebben daarvoor de krachten gebundeld en blazen verzamelen in het vroegere sterrenrestaurant Shamrock in de Ommegangstraat 148 in Maarkedal waar rondleidingen wachten in het landhuis en in de betoverende tuin.