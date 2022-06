Oudenaards ere-schepen Wim Merchie (63) overleden: de architect die de stadsrenovatie vorm gaf

Opgegroeid in Eine, was hij toch ook altijd verbonden en vervlochten met zijn stad. De politieke microbe kreeg hij mee van zijn vader, Lucien Merchie. In 1983 zette hij als 25-jarige voorzitter van toen de CVP-Jongeren zijn eerste stappen in de politiek. Hij werd in 1989 de jongste schepen die Oudenaarde tot dan had gekend.