Oudenaarde viert 50 jaar verbroedering met Duitse stad Coburg

Oudenaarde is sinds 1972 verbroederd met Coburg. Het is de eerste stedenband die de stad is aangegaan. Begin mei kwam een delegatie uit Coburg naar Oudenaarde om die speciale vriendschap van meer dan 50 jaar voor de toekomst te bestendigen. Intussen was het de beurt aan de Oudenaardenaren om een bezoek te brengen aan de Duitse stad. “De afgelopen jaren vonden heel wat sportieve en culturele uitwisselingen plaats tussen de inwoners van beide steden en als bestuur vinden we het nog steeds belangrijk om ook een halve eeuw later die banden te blijven aanhalen”, zegt schepen van Zustersteden Sybille De Vos (Open Vld).

Vooral in deze onrustige tijden, met een oorlog die woedt in het midden van Europa, is een levende vriend­schap tussen steden over de nationale grenzen heen een belangrij­ke bouwsteen voor een sterk Europa.

Naast een aantal plaatsbezoeken en een officiële plechtigheid waren er ook informele contacten. Het bezoek stond vooral in het teken van vrede en vriendschap tussen beide besturen onderling en tussen de vrijwilligersverenigingen de Coburgse Städtepartnerschaftsverein en vzw Oudenaarde en Zustersteden, aan wie de vele uitwisselingen tussen de burgers te danken zijn. “Vooral in deze onrustige tijden, met een oorlog die woedt in het midden van Europa, is een levende vriendschap tussen steden over de nationale grenzen heen een belangrijke bouwsteen voor een sterk Europa”, bedenkt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) Hij kreeg de zilveren burgermedaille ‘De stad Coburg dankt’ uitgereikt voor hun verdienstelijke inzet om de banden met Coburg al vele jaren te koesteren in de Europese gedachte. Die eer viel ook Anja van Acker te beurt. Zij is voorzitter van de kern Coburg van de vzw Oudenaarde en Zustersteden.