Oudenaarde laat inwoners proeven van wijkcomposteren

Composteren en compost gebruiken biedt meerdere voordelen. “Enerzijds bespaar je op je factuur van de restafvalcontainer, anderzijds kan je met compost je bodemstructuur verbeteren en de wortelgroei stimuleren. Maar niet iedereen beschikt thuis over de nodige ruimte om een compostbak te installeren. Dan kan wijk- of buurtcomposteren een oplossing bieden”, stelt Marnic De Meulemeester.

Aan dit groepscomposteren zijn bepaalde wettelijke verplichtingen verbonden. Zo kunnen enkel bewoners van een afgebakende buurt hun gft-afval aanbieden en zijn er ook richtlijnen voor de inrichting van de site. “Tijdens de infoavond komen zowel deze verplichtingen als een overzicht van mogelijkheden en tips aan bod. Na afloop kunnen vrijwilligers zich per buurt groeperen en zal onze milieudienst één proefproject selecteren en voorzien van de nodige ondersteuning", aldus De Meulemeester.

De infoavond vindt plaats op dinsdag 19 april en start om 19 uur in de Volkszaal van het Stadhuis op de Markt. De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig.