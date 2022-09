Oudenaarde is nu officieel een Pleegzorggemeente: “Mee bouwen aan een solidaire samenleving”

Mathieu Mas, schepen van Sociale (CD&V): “In Oudenaarde zijn er momenteel 35 pleeggezinnen waar 43 jongeren en 5 pleeggasten worden opgevangen. Maar de nood in Vlaanderen is veel groter. Pleegzorg Vlaanderen gaat daarom dagelijks op zoek naar nieuwe kandidaat- pleeggezinnen. Zij willen pleegzorg bekend maken bij het brede publiek op een laagdrempelige manier. Nadien zorgen zij ook voor begeleiding ondersteuning op praktisch en administratief vlak. Met het stadsbestuur nemen we nu dit extra engagement om deze kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. Het is immers een basisrecht om te kunnen opgroeien in een warm nest. Specifiek wordt er ons vanuit Pleegzorg Oost-Vlaanderen gevraagd om informatie te verspreiden via verschillende kanalen zoals de bibliotheek, scholen en sportclubs. Daarnaast zullen we acties ondersteunen en infoavonden mee organiseren, bijvoorbeeld in de Week van de Pleegzorg. Zo bouwen we als stad mee aan een solidaire samenleving.”