Oudenaarde herdenkt Wapenstilstand met bloemen, stoet en Vredesroep

“Vandaag voelen we door het conflict in Oekraïne andermaal hoe belangrijk wereldvrede is. Onze oudstrijders en gesneuvelden die hier in 1914-18 voor vochten, verdienen het om geëerd te worden”, bedenktt schepen van evenementen John Adam.

Op 11 november 1918 werd een akkoord ondertekend dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Die mijlpaal wordt sindsdien jaarlijks herdacht, en dat nu al ruim 100 jaar. “Ook Oudenaarde kreeg het in die oorlog zwaar te verduren, vooral in de laatste maanden van de oorlog. Onze stad was de laatste waarop het terugtrekkende Duitse leger zich afreageerde. Het ging gepaard met zware bombardementen, artilleriebeschietingen en ontploffingen”, weet de schepen

Uitgebreid programma

De stad staat met een uitgebreid herdenkingsprogramma stil bij het oorlogsleed en de impact op de Oudenaardse families. In het weekend van 5 november houden het stadsbestuur en de vaderlandslievende verenigingen in elke deelgemeente een bloemenhulde aan de monumenten van gesneuvelden. Vrijdag 11 november vindt een centrale herdenkingsplechtigheid plaats in het centrum van Oudenaarde. Om 10 uur vertrekt er in de Nederstraat een stoet met onder meer een fanfare, vaandeldragers en militaire voertuigen naar het Tacambaroplein. Hier vinden een bloemenneerlegging en gebedsdienst plaats.

Vredesroep in Heurne

Om 18.30 uur is er samenkomst aan de kerk van Heurne, waar de Belleman de Vredesroep uitspreekt. Er is ook muzikale omlijsting voorzien.

Het slot van de herdenking is op dinsdag 15 november, Koningsdag, met een ‘Te Deum’ om 10.30 uur in Sint-Walburgakerk. “We hopen die dag ook heel wat Belgische driekleuren te zien uithangen om de Wapenstilstand te herdenken”, besluit schepen John Adam. Een overzicht van het volledige programma is te vinden op de stedelijke website www.oudenaarde.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.