Oudenaarde bereidt verhuurders voor op invoering conformiteitsattest: “Wie er geen heeft, riskeert boete of zelfs onbewoonbaarheidsverklaring”

OudenaardeDe stad Oudenaarde neemt stappen om een verplicht conformiteitsattest bij nieuwe verhuringen in te voeren. “Het attest stelt minimale normen op gebied van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit voorop. Met infosessies, renovatiebegeleiding en subsidies zullen we verhuurders steunen”, zegt schepen Stefaan Vercamer (CD&V).

Verhuurders die maatregelen moeten nemen om hun huurwoning conform en energiezuinig te maken, wachten beter niet tot 1 januari. Er is immers tijd nodig om waar nodig werken te kunnen uitvoeren die de huurwoning conform en energiezuinig maken. Het gaat van veilige trapleuningen en een gecontroleerd elektriciteitscircuit tot voldoende isolatie.

Infoavonden

“Precies daarom starten we deze maand al met onze informatiecampagne. In eerste instantie voorzien we vier infosessies en zelfs een demohuis om verhuurders zo goed mogelijk te informeren”, zegt schepen Stefaan Vercamer. De infoavonden vinden plaats op dinsdag 24 mei om 19.30 uur, donderdag 2 juni om 14 uur en dinsdag 4 oktober om 19.30 uur in de Volkszaal van het stadhuis. Bijkomend is op dinsdagavond 31 mei op dezelfde locatie een infosessie over zonnepanelen. De toegang is gratis, vooraf inschrijven is nodig via huisvesting@oudenaarde.be.

Demowoning

“We schakelen ook een demowoning in om via korte rondleidingen en infopanelen te informeren over de criteria waaraan voldaan moet worden. Je krijgt ook tips over renoveren, energiezuinigheid en een gezond binnenklimaat”, zegt Vercamer nog. Langskomen in de Kattestraat 28 is gratis en kan in de weekends van 21 en 22 mei en 11 en 12 juni. Tussen deze data kan je er ook vrij binnenspringen op woensdagnamiddag en tijdens de wekelijkse marktdag op donderdag, met uitzondering van Hemelvaartsdag.

Premies aanvragen

Wie moet investeren in zijn verhuurwoning, kan naast de renovatie- en energiepremies van de Vlaamse overheid ook tot 3.000 euro steun aanvragen bij de stad. Zelfs energiezuinige toestellen kunnen hierbij in rekening worden gebracht. Het bedrag loopt op tot 5.000 euro voor wie zijn pand via een sociale woonmaatschappij aanbiedt.

“Die subsidies verlopen via ons project ‘Oudenaarde Renoveert’. Dat biedt elke inwoner gratis renovatieadvies aan huis aan. Een stappenplan en zelfs deskundige begeleiding zijn hierbij mogelijk”, legt schepen Stefaan Vercamer uit.

Conformiteitsattest wordt verplicht

Verhuren zonder conformiteitsattest kan een sanctie opleveren, variërend van een GAS-boete tot een woningcontrole die in het slechtste geval kan leiden tot een onbewoonbaarheidsverklaring.