Oud-politicus Rik Martens (85) overleden

Rik Martens, die in Bevere woonde, is decennia lang actief geweest in de Oudenaardse politiek. Voor de liberale partij zetelde hij in de OCMW-raad. Martens heeft ook deel uitgemaakt en in bestuursorganen van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde.

Martens omschreef zichzelf als een sociaal liberaal. “Ik heb er altijd voor gekozen om in het OCMW te zetelen, omdat ik in de politiek ben gegaan om mensen te helpen”, zei de liberaal. Rik Martens is ook actief geweest in tal van sportverenigingen in Oudenaarde.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats in intieme kring. De overledene een laatste groet brengen kan in het funerarium D’hondt aan de Gentstraat 82 in Oudenaarde. Online kan u uw medeleven betuigen via www.uitvaartmetstijl.be