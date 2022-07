Organisatie trekt definitief de streep onder 24 uren van Oudenaarde en verdeelt laatste centen onder drie goede doelen: “Geen afscheid met toeters en bellen, maar met veel trots en dankbaarheid”

De tiende editie 24 uren van Oudenaarde zou plaatsvinden in 2020 en zou een feestelijke editie worden, maar de coronacrisis stak daar een stokje voor. “Het zou het ideale moment geweest om in alle schoonheid en sereniteit het einde van ons bestaan aan te kondigen. We hadden dat plechtige afscheid minutieus voorbereid maar het mocht niet zijn. Eind 2021 zijn we met ons bestuur uiteindelijk terug fysiek samengekomen in de strohoeve van Willy Naessens. We hebben toe besloten om toch maar geen geforceerde minderwaardige 10de editie te organiseren maar in alle eer en glorie en in eenvoud te eindigen. We stoppen zoals we jaren geleden begonnen zijn: met 0 euro in de kassa, omdat we alles integraal verdeeld hebben onder de goede doelen”, vertelt Michiel Cheyns.