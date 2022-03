Organisatie Ronde van Vlaanderen verbiedt wegwerpbekers en -borden: “Bewuste keuze voor verkleining van afvalberg”

Op zondag 3 april is Oost-Vlaanderen opnieuw in de ban van de Ronde van Vlaanderen voor heren én dames. De dag ervoor, op zaterdag 2 april, rijden de wielertoeristen hun Ronde van Vlaanderen Cyclo. De voorbije twee jaar beleefden we Vlaanderens Mooiste voor het scherm of op de rollen. Dit jaar kan het opnieuw op en langs het parcours. De veiligheidsmaatregelen die naar aanleiding van dit wielerweekend worden uitgerold, werden toegelicht op een persconferentie in Oudenaarde in aanwezigheid van Marnic De Meulemeester (Oudenaarde), Tomas Van Den Spiegel (Flanders Classics) en Carl Vansteenkiste (Peloton).