Opschudding in vaccinatiecentra nadat enkele thuisverplegers hogere vergoeding vragen dan vrijwilligers

De inrichting en de organisatie van de vaccinatiecentra in Oudenaarde en Ronse is in handen van de Eerstelijnszone (ELZ) Vlaamse Ardennen. Die krijgt, zoals dat in alle regio’s het geval is, van de overheid een budget en beslist zelf hoe ze de werking van de centra organiseert. De ELZ Vlaamse Ardennen laat de centra bemannen door vrijwilligers. Dat is beslist door de negen betrokken lokale besturen, het dagelijks bestuur van de ELZ, de betrokken artsen en betrokken huisartsenkring.