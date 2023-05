Ophef over 4 overbevolkte kinderdagverblijven in Oudenaarde. “We hebben niét gedreigd met sluiting, maar 26 kinderen in plaats van 18 kan niet”

Advocaat van twintiger die wielertoe­rist doodreed, vraagt vrijlating onder voorwaar­den

T.V., de 25-jarige man uit Oudenaarde die zondag betrokken was bij het verkeersongeval op de gewestweg N60 in Leupegem, is vrijdagvoormiddag voor de raadkamer in Oudenaarde verschenen. Zijn advocaat vraagt de vrijlating.