Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ziet PFAS-vervuiling op en rond site brandweerkazerne Kruishoutem

Uit het verkennend bodemonderzoek in oktober 2021 blijkt dat er een duidelijke aanwijzing is voor een ernstige bodemverontreiniging. In een brief aan het gemeentebestuur laat OVAM weten dat er PFAS aanwezig is in het grondwater en aarde ter hoogte van de brandblusoefenzone.

In de gemeenteraad vroeg gemeenteraadslid Filip Geysens (Open Vld) welke acties het gemeentebestuur zou ondernemen voor de omwonenden en de gebruikers van het sport- en recreatiedomein De Kerkakkers.