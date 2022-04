Open VLD organiseert lente-aperitief in ‘t Molenhuis

“Iedereen is welkom op deze aperitief om te genieten van een hapje en een drankje, ook niet-leden. Het is bedoeling om op een ongedwongen manier een praatje met elkaar te maken bij een goed glas. Het is een goede gewoonte die we de voorbije twee jaar helaas wat verleerd zijn en daar willen we iets aan doen”, zegt De Spiegeleer.

Het lente-aperitief begint om 11 uur.