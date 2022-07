Op wandelzoektocht in Oudenaarde met KBO Nederename

Deelnemers aan de zoektocht zijn ingedeeld in vier categorieën: volwassenen, kinderen geboren in of na 2006, kinderen van 2014 tot 2015 en kinderen geboren in 2011, 2012 of 2013. Per categorie zijn er verschillende prijzen.

Een deelnamebundel kost 5 euro en is te verkrijgen bij Plat Unique, Burgschelde 5 in Oudenaarde en in ‘t Stadsboerderij’tje aan de Stationsstraat 45 in Oudenaarde, dat is ongeveer halfweg de wandeling. Ook daar kan perfect gestart worden.

Deelnemers kunnen de wandelzoektocht tot en met 31 augustus doen op een zelf gekozen tijdstip.