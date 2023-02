Oorlogsvluchteling Berhane (28) staat zaterdag als seingever langs het parcours: “Zo blij en dankbaar dat ik hier mijn leven kon hernemen”

Het team van seingevers dat dit weekend de pelotons van de voorjaarswielerklassiekers veilig door Oudenaarde moet loodsen, heeft er een opmerkelijke nieuwkomer bij: Berhane Zeymuy (28). Hij vluchtte drie jaar geleden voor de oorlog in Iritrea, een land in het noordoosten van Afrika. “Ik prijs me gelukkig dat ik in Oudenaarde zo snel mijn weg heb gevonden en opgenomen werd”, bedenkt Berhane. In opmerkelijk vlot Nederlands vertelt hij, hoe hem dat is gelukt.