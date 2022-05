Ook Elisabeth Meuleman nationaal (46) kandidaat-voorzitter voor de partij Groen

Elisabeth Meuleman (46) is niet alleen Oudenaards gemeenteraadslid, maar zetelt al sinds 2009 in het Vlaams Parlement. Daar groeide ze uit tot de onderwijsspecialist van de partij. De voorbije jaren spitste ze zich als voorzitter van de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement ook meer toe op cultuur- en mediadossiers. Tussen 2012 en 2014 was ze ook Vlaams fractieleider van de groenen en in 2014 was ze lijsttrekker op de Oost-Vlaamse kieslijst voor het Vlaams Parlement.