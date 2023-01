Omschakeling van ijs- naar rolschaatsbaan lokte 30% minder volk: “En toch was dit de enige juiste keuze”

Oudenaarde Groen wil feestche­que voor verenigin­gen die V-day herdenken

De partij Groen stelt maandag aan de gemeenteraad voor om een feestcheque in te voeren voor verenigingen of burgers die een feestelijk evenement willen organiseren ter herdenking van V-day, de overwinningsdag waarop nazi-Duitsland officieel capituleerde. ‘Het zou schitterend zijn als op 8 mei of de dagen er rond Oudenaarde bruist van festiviteiten die onze vrijheid, vrede en verdraagzaamheid vieren’ motiveert Groen-raadslid Elisabeth Meuleman haar idee.

