Omgewaaide beuk valt op dak van pas verbouwde B&B in Mater: “We zijn nog maar net opnieuw open”

Zaakvoerder Sabine Van Den Driesche (51) hoorde een enorme klap. Daarna kon ze enkel de schade vaststellen. “Het was vreselijk hard aan het waaien. De beuken die in onze tuin staan, zijn 100 jaar oud en meer. We hebben in de voorbije maanden al contact gezocht met boomchirurgen. Eigenlijk wachten we op verdere afspraken met hen. Maar voor deze ene beuk zal het dus niet meer nodig zijn. Gelukkig zat er niemand te eten in onze veranda. De boom is daar met een vreselijke klap op terecht gekomen. Hoe groot de schade precies is, moeten we bekijken van zodra de brandweer klaar is met de opruimingswerken.”