OKRA Melden huldigt kaartkampioenen Monique en Frans

Stad levert toch vergunning af voor omstreden wijk met 25 woningen: “In bochten gewrongen en in niets rekening gehouden met de buren”

Het stadsbestuur zet het licht op groen voor de bouw van een nieuwe, fel omstreden woonwijk met 25 woningen tussen de Heurnestraat en de Schelde in Heurne. Veertig bewoners hadden bezwaar aangetekend en de Gecoro had negatief advies gegeven. “Maar dit is bouwgrond”, motiveert burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) de beslissing om toch het licht op groen te zetten. Het actiecomité reageert onthutst en geeft zich nog niet gewonnen.