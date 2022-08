Ode (8) kan geluk niet op: in Turkije vergeten knuffel Konijntje is weer thuis

Ode (8) en haar familie verbleven van 17 tot 24 juli in het Mirage Park Resort in Kemer aan de Turkse Riviera. “In het vliegtuig kwamen we al tot de vaststelling, dat Ode haar knuffel niet meer had. We hoopte dat die wel in een van de koffers zou zitten, maar bij onze thuiskomst bleek dat helaas niet het geval”, vertelt oma Kathelyn Van Coppenolle. Een telefoontje naar het hotel leerde, dat Konijntje daar was achtergebleven. Omdat het hotel de knuffel niet wou opsturen, deed oma Kathelyn via onze krant een oproep aan Vlamingen die misschien nog in de buurt van het hotel verbleven en de knuffel terug naar België konden brengen.