OCMW-raad in spoedvergadering bijeen over malaise in het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde: “We willen over dit dispuut alle betrokkenen horen”

Vlaamse Ardennen Vaarwel feestkilo’s: 7 wandelin­gen in de Vlaamse Ardennen om je goede voornemens waar te maken

U bent uiteraard het nieuwe jaar gestart met de beste bedoelingen en goede intenties. Daar hoort even vanzelfsprekend ook meer lichaamsbeweging bij en tijd voor ontspanning. Dan biedt het maken van een wandeling in de natuur alles waaraan u behoefte meent te hebben. Wij verkenden er zeven voor u en we staken daarvoor zelfs even de taalgrens over.

7 januari