Nu inschrijven voor ŠKODA Bike for Think Pink met start in Oudenaarde

De organisatie belooft de deelnemers een onvergetelijke fietstocht om op eigen tempo de Vlaamse Ardennen te ontdekken. Think Pink bestaat dit jaar 15 jaar en hoopt samen met tal van deelnemers een fietsfeestje te bouwen in Oudenaarde.

Deelnemers zijn welkom kunnen de de ŠKODA Bike for Think Pink rijden op een e-bike, racefiets of tandem. Voor de e-bike voorzien is er een parcours van 25 kilometer en een van 45 kilometer. Andere deelnemers kunnen kiezen uit 25, 45, 75 of 125 kilometer. Bij aankomst staat in het Peleton Café van Centrum Ronde van Vlaanderen voor elke deelnemer een bord pasta klaar.