NOX.X. kiest voor kleinschaliger festival in hartje Ename

Oudenaarde Meisje (6) in kritieke toestand uit “verrader­lij­ke” Donkvijver gehaald in Oudenaarde

In Oudenaarde is dinsdagavond een kind van zes jaar in kritieke toestand uit de Donkvijver gehaald. Hoe het kind in het water terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. De diepe plas is verboden voor zwemmers en staat bekend om gevaarlijke onderstromen die zelfs ervaren zwemmers kunnen verrassen.

6 juli